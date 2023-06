Calciomercato. La Spotornese alza ulteriormente il tiro con Daniele Magnani

E' una Spotornese che punta a un campionato di Prima Categoria di primissima fascia come confermano gli ultimi innesti, pronti a migliorare una buona già più che buona.

Per i biancazzurri, come preannunciato nelle scorse settimane, ci sarà anche la qualità di Daniele Magnani.

"L’ASD Spotornese è orgogliosa di comunicare un altro grande colpo degli uomini mercato Luca Lasio e Massimo Peluffo!



Dopo una lunga trattativa con il Quiliano&Valleggia, che intendiamo ringraziare per averne favorito il buon esito, si è infatti trovato l’accordo per il passaggio in bianco-blu del talentuoso centrocampista Daniele Magnani!



Classe ‘99, abile a giocare con entrambi i piedi ed autore nell’ultima stagione di ben 7 reti, Daniele va a completare il roster di centrocampisti a disposizione di mister Dorigo ed il suo staff!



Un trasferimento fortemente voluto da entrambe le parti che porterà, ne siamo certi, grandissime soddisfazioni!"