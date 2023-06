Andrea Urbinati, una maturità tra libri e allenamenti alla piscina Zanelli

La prova dell'esame di maturità è arrivata anche per Andrea Urbinati, giovane giocatore della prima squadra della Rari Nantes. Conciliare sport ad alto livello, come la pallanuoto in serie A , e la scuola non è facile. Ci vogliono senso di sacrificio, costanza, passione e disciplina ( ma anche un po' di comprensione da parte degli insegnanti). Per la prima prova scritta della maturità Urbinati, che frequenta il liceo scientifico Orazio Grassi, ha scelto la traccia C1, la riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità e che consisteva in una lettera aperta al ministro Bianchi sulla maturità.

“Ho scelto la traccia C1 – spiega Andrea Urbinati.- perché mi sembrava quella che permetteva di fare più collegamenti, ad esempio con Seneca. Mi piaceva anche l'ultima ma non sapevo come fare i collegamenti e quella storica”. Domani per i ragazzi dello scientifico ci sarà la prova di matematica, una delle materie più temute. “Di matematica abbiamo fatto delle simulazioni in classe – prosegue Urbinati – alcune erano facili ma altre erano più complicate e non venivano. In effetti matematica è una prova che preoccupa”.

Dopo la maturità per Andrea Urbinati restano due gli obiettivi: la pallanuoto e lo studio. “Voglio continuare con la pallanuoto- prosegue – e con gli studio. Mi iscriverò a ingegneria al Campus di Savona. Conciliare studio e sport non è facile. In questi anni comunque ho trovato molti professori che con me sono stati ragionevoli. Certo, tra allenamenti, campionato e trasferte qualche materia ne ha risentito e ho fatto un bel po' di assenze, ma erano tutte giustificate”.