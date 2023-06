Ceriale: domenica arriva il “Motor Music - 1° Trofeo Kart a Pedali”

Ceriale scalda i motori in vista della stagione estiva e del calendario di eventi e manifestazioni che animeranno la località turistica del ponente savonese. Domenica 25 giugno è in programma il "Motor Music - 1° Trofeo Kart a Pedali", iniziativa patrocinata dal Comune cerialese.

Appuntamento sul lungomare A. Diaz: la manifestazione inizierà alle ore 10.00 con il ritrovo e la presentazione delle scuderie con i relativi piloti.

Alle 10.30 scatteranno le gare di go-kart a pedali, che vedranno protagonisti bambini e bambine, fino ai due momenti clou della giornata: alle 17.45 la finale dei "Pilotini", mentre alle 18.10 ci sarà la finale delle "Pilotine", preceduta alle 16.30 dalla "merendina" per tutti i piccoli partecipanti.

Le attrazioni non finiscono qui: durante la giornata sarà possibile testare, infatti, il simulatore da Formula 1 e ammirare l'expo di auto sportive, votando la propria vettura preferita.

In serata speciale chiusura in musica: dalle ore 22.00, in piazza della Vittoria, si esibirà la LIVEQUEEN, una delle migliori tribute band internazionali dedicate al leggendario gruppo rock inglese, che ripercorrerà la carriera dei Queen attraverso i loro più grandi e intramontabili successi.





Questo il programma completo della giornata:

ORE 10.00 – Ritrovo e presentazione scuderie con relativi PILOTI

ORE 10.30 – 1° Manche - 6 PILOTINI - 2 GIRI

ORE 10.50 – 2° Manche - 6 PILOTINI - 2 GIRI

ORE 11.00 – 3° Manche - 6 PILOTINI - 2 GIRI

Passeranno i primi 4 PILOTINI di ogni manche

Il 5° e 6° classificato parteciperanno alla FINALE “B” alle 17.30 circa

ORE 11.30 - 1° MANCHE – 6 PILOTINE – 2 GIRI

ORE 11.45 - 2° MANCHE – 6 PILOTINE – 2 GIRI

Passeranno tutte le 6 PILOTINE di ogni manche

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 PISTA CHIUSA

Dalle ore 14.00 alle ore 14.45 PISTA APERTA A TUTTI

Ore 15,10 - 1° SEMIFINALE - 6 PILOTINI - 2 GIRI

Ore 15.30 - 2° SEMIFINALE - 6 PILOTINI - 2 GIRI

Passeranno i primi 3 PILOTINI di ogni manche

Ore 15,45 – 1° SEMIFINALE – 6 PILOTINE – 2 GIRI

Ore 16,00 – 2° SEMIFINALE – 6 PILOTINE – 2 GIRI

Passeranno le prime 3 PILOTINE di ogni manche

ORE 16,30 – Merendina per tutti i bimbi con i ringraziamenti e presentazione

ORE 17,30 - FINALE “B” 6 PILOTINI

ORE 17,45 - FINALE 6 PILOTINI

ORE 18,10 - FINALE 6 PILOTINE

SEGUIRANNO LE PREMIAZIONI

Dalle ore 22.00 LIVEQUEEN – INTERNATIONAL QUEEN TRIBUTE BAND – piazza della Vittoria.