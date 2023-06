Genoa e le prime mosse per la serie A

Messo il primo tassello con la conferma di Alberto Gilardino, dal cui arrivo in poi i rossoblù hanno decisamente svoltato e conquistato alla grande la serie A, il Genoa si appresta a dare il via alle grandi manovre per costruire una rosa che sia in grado di reggere l'urto con la massima serie, impresa non sempre così facile per una squadra che arriva dalla serie B.

Ma la tradizione del Grifone è già un ottimo punto di partenza e la volontà del club, come visto anche nell'organizzare subito un gran team per la serie cadetta, è quella di rinverdire il blasone dei rossoblù e costruire dunque una squadra all'altezza delle aspettative del popolo genoano. I trascorsi calcistici del sodalizio peraltro, trovano conforto anche nelle valutazioni degli intenditori delle quote scommesse calcio, che mettono il Genoa abbastanza al riparo da una possibile retrocessione. La quota salvezza è infatti superiore ad almeno altri cinque team della prossima serie A, ovvero Verona, Empoli, Cagliari, Frosinone e Salernitana, mentre per lo scudetto sembra essere soprattutto una lotta fra Inter (2.80), Napoli (3.25) e Juventus (3.60).

Gli obiettivi del direttore sportivo Marco Ottolini sono infatti di alto profilo, anche il primo fra tutti è quello di riuscire a trattenere il gioiellino islandese Albert Gudmundsson. Le sue performance in questa ultima stagione, hanno attirato le attenzioni di diversi club e infatti, su di lui si sono già mosse, in rapida successione, Bologna, Sassuolo e Fiorentina.

Se ne andrà invece sicuramente Coda, bomber specialista in promozioni, che sembra in procinto di firmare per il Modena e che in questo modo, svela le proprie ambizioni di provare a dare l'assalto alla massima serie.

Per il ruolo di centravanti il ds rossoblù ha un bell'elenco di nomi pesanti. Il primo nella lista sembra essere quello del centravanti polacco Krzysztof Piatek, classe 1995, che proprio con la casacca rossoblù ha probabilmente giocato la sua miglior stagione della carriera con ben 13 reti in appena 19 gare, disputate nella prima metà della stagione 2018-2019, per poi trasferirsi a suon di milioni di euro al Milan, dove però non si confermò...

Sul menù degli attaccanti che potrebbero arricchire l'attacco di Gilardino ci sono poi anche Mbala Nzola, attaccante in forza ai cugini dello Spezia, però retrocessi in B, ma girano voci insistenti anche sull'atalantino Duvan Zapata, nonchè su Mateta del Crystal Palace.