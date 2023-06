Sharin Judo. Due medaglie a Camerino per Isabella Rimondo e Laura De Martino

Sabato e domenica 17/18 giugno , si sono svolti a Camerino (prov di Macerata) i campionati italiani universitari di judo; gara nazionale riservata a tutti gli atleti "universitari" d Italia.

La società Sharin Judo , rappresentava la provincia di Savona con le sue due atlete Isabella Rimondo e Laura De Martino, rispettivamente nelle categorie +57 kg e + 52 kg.

C'era attesa per un buon risultato visto l'andamento positivo delle due atlete nelle ultime gare e infatti a fine giornata le due judoka portavano a casa un argento ed un bronzo. Isabella Rimondo, supera agevolmente tutte le avversarie, prima del tempo limite e solo in finale si ha dovuto cedere il passo ed "accontentarsi " del secondo posto. Laura De Martino, dopo una falsa partenza al primo incontro, riprende la retta via e arriva a vincere la finale per il terzo posto, con un incontr di puro "cuore".

Questa è la cigliegina sulla torta per lo Sharin Judo , che conclude una stagione molto positiva , ricca di successi e che la pone come punto di riferimento per il judo savonese.

Il tecnico accompagnatore Mirco Mirengo, si dice felice della prestazione che, ha dato un grande controbuto a piazzare la rappresentativa Femminile ligure, al secondo posto della classifica finale!