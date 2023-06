Calcio. Gianfelice Mollo saluta il Legino: "Grazie a Carella e Tobia, ora cerco un progetto che mi valorizzi"

Il campionato è terminato da circa due mesi e per Gianfelice Mollo è l’ora di tirare le somme della stagione.

Annata altalenante per lui e il Legino dove militava dal gennaio 2022: “Dall’inizio nulla era dalla nostra parte, i risultati non arrivavano. Durante il mercato di gennaio ho ricevuto una richiesta ma nonostante tutto ho rifiutato.”

Queste le parole di Mollo che a gennaio ha voluto mettere da parte i primi mesi negativi per provare ad aiutare la squadra nel girone di ritorno: così è stato raggiungendo la salvezza a 3 giornate dalla fine.

Ma il difensore cerca nuovi stimoli per sfruttare al meglio l’esperienza acquisita nei suoi 8 anni in Promozione. Giocare nella squadra che è stata la terza miglior difesa del girone rappresenta il miglior trampolino di lancio, oltre ai due gol messi a segno.

Di comune accordo le strade tra Mollo e il Legino si separano augurandosi il meglio per la stagione a seguire. “Ringrazio il Presidente Piero Carella e il mister Fabio Tobia per la fiducia che mi hanno dato in questi anni.”

Propositi per la prossima stagione?

“Un progetto ambizioso che mi valorizzi, non importa se Promozione o Prima categoria, ci deve essere la voglia di fare bene insieme: squadra, società e tifosi.”