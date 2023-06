Calcio, Tornei Estivi. Terminati i gironi della Savona Cup: ecco le classifiche e le date per l'andata degli ottavi di finale

Si sono completati lunedì i gironi di qualificazione della 6° Savona Cup, delle 18 squadre partenti sono Caffè dei Mille e 21 23 a salutare in anticipo la competizione. Le 16 formazioni rimaste si sfideranno ora con gare di andata e ritorno, per proseguire il cammino verso il titolo. Questi invece i risultati maturati nell’ottavo giorno di partite:



GIRONE TRINCEE

ORE 21.00 Bar del Comune-Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi 1-2

ORE 22.00 FC Sultani-Los Latinos 9-2



GIRONE MARACANA’

ORE 21.00 Igli-Esse Elle

ORE 22.00 The Rance Savona -Harena Fiction 7-7



GIRONE POMINA

ORE 20.00 Bar_One-La Bufala 3-3

ORE 21.00 Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca-Armeria Tessitore / Vetreria su misura 4-1



Queste le classifiche finali dei tre raggruppamenti:



TRINCEE

1° Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi 12

2° Le Aquile 9

3° Bar Del Comune 7

4° Pro Secco 5* miglior differenza reti

5° Los Latinos 5

6° FC Sultani 4* qualificata come miglio sesta



MARACANA’

1° Generali 096 - Savona È 15

2° Esse Elle 10

3° Harena Fiction 8

4° Igli 6

5° The Ranch Savona 4

6° 21 23 0



POMINA

1° Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca 13

2° Armeria Tessitore / Vetreria su misura 12

3° La Bufala 8

4° Bar_One 4

5° Aston Birra 3* vittoria nello scontro diretto

6° Caffè dei Mille 3



Questo il programma delle gare d’andata degli ottavi di finale:



23/06/2023 21:00 Los Latinos - Armeria Tessitore / Vetreria su misura (TRINCEE)

26/06/2023 20:30 FC Sultani -Generali 096 - Savona È (TRINCEE)

26/06/2023 21:00 Aston Birra - Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi (POMINA)

26/06/2023 21:00 Igli - Le Aquile (MARACANA’)

26/06/2023 21:30 Bar Del Comune - La Bufala (TRINCEE)

26/06/2023 22:00 Bar_One - Esse Elle (POMINA)

26/06/2023 22:00 The Ranch Savona - Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca (MARACANA’)

27/06/2023 22:00 Pro Secco - Harena Fiction (TRINCEE)