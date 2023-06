Calciomercato, Carcarese. Brovida acquistato a titolo definitivo dalla Cairese. Il ds Gandolfo: "Giocatore per noi fondamentale"

Dal 1° luglio Gabriele Brovida sarà a tutti gli effetti un giocatore della Carcarese. Dopo tre anni di prestito, infatti, la società biancorossa ha acquisito a titolo definitivo il cartellino del giocatore dalla Cairese.

Dopo aver vinto nella stagione 2021-22 la classifica marcatori del girone A di Prima Categoria (con 19 reti realizzate), anche quest’anno Brovida è riuscito ad andare in doppia cifra nonostante un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per diverse giornate: dodici in totale i gol segnati tra campionato e Coppa Italia.

“Per noi – commenta il direttore sportivo Edoardo Gandolfo – è un giocatore fondamentale, lo dimostra il fatto che negli ultimi anni è stato uno dei capocannonieri della squadra. Lo ringraziamo perché ha voluto fortemente vestire i nostri colori ancora una volta rinunciando ad offerte maggiormente vantaggiose, e questo per noi è un motivo di orgoglio”.