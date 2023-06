Trofeo delle Regioni: martedì l'esordio delle rappresentative FIPAV Liguria

Le rappresentative regionali della FIPAV Liguria affronteranno il Trofeo delle Regioni in programma da lunedì 26 giugno a sabato 1 luglio a Campobasso. La squadra femminile, diretta da Luca Parodi, è inserita nel girone C insieme al Piemonte, primo avversario martedì prossimo alle 9, e alla Toscana, che affronterà prima la perdente e poi la vincente. Nella stessa giornata, alle 15:30, la squadra maschile del selezionatore Michele Totire esordisce con la Valle d'Aosta: terza componente del girone G è la Calabria.



"La squadra si è preparata molto e la buona prestazioni al torneo Under 18 di Acqui ci ha permesso anche di fare esperienza - afferma Parodi - Sappiamo di trovarci davanti le 2008 più forti d'Italia ma siamo certamente fiduciose". "Abbiamo un gruppo molto giovane, sottoleva rispetto alle altre regioni - sono parole di Totire - La nostra prospettiva è quindi biennale: abbiamo lavorato molto anche nell'ultimo collegiale per tirare fuori il meglio di ogni giocatore.



La squadra femminile è composta da Marta Albani (Albisola Pallavolo Ssd), Martina Colangelo (Cffs Cogoleto). Maya Esposto (Cffs Cogoleto), Beatrice Funaro (Normac Vgp). Emma Giangreco (Lunezia Volley), Matilde Guadagnoli (Riviera Volley), Perla Lipari (Albisola Pallavolo Ssd), Irene Maggi (Rainbow Volley), Camilla Malaspina (Lunezia Volley), Benedetta Ravera (Asd Albenga Volley), Rebecca Rebagliati (Albisola Pallavolo Ssd), Gaia Roserba (Cffs Cogoleto), Valentina Serra (Pol. Altavalbisagno Ssd Rl) e Marta Stagnaro ( Normac Vgp). La squadra maschile vedrà in campo Carlo Adesso (Avis Futura), Samuele Ajmar (Colombo Volley), Matteo Bontempo (Colombo Volley), Pietro Carrera (Imperia Volley), Diego Cavagnoli (V.T. Finale), Lorenzo Corradi (Colombo Volley), Andrea Gandolfi (Colombo Volley), Samuele Molinari (Colombo Volley), Andrea Muscatiello (Imperia Volley), Francesco Poggi (Colombo Volley), Christian Portello (Colombo Volley), Filippo Saccone (As Sabazia) e Giuseooe Treccosti (Colombo Volley).