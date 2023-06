"Il ritorno" delle grandi risate con Fossano Cabaret. Quattro eventi all’insegna del divertimento (VIDEO)

Si parte sabato 1 luglio con Maurizio Lastrico alle ore 20,45 in Piazza Castello. La kermesse prosegue l’indomani, domenica 2 luglio, alle ore 20,45 presso l’auditorium Calvino-Paglieri nella serata gratuita che vedrà protagonisti Max dei Fichi D’India, Mauro Villata, Marco Carena e Stefano Chiodaroli.

Si ritorna in piazza Castello, martedì 4 luglio, sempre alle ore 20,45 con lo spettacolo di Maurizio Battista. Nella stessa piazza lunedì 10 luglio, solito orario, con Manuela Aureli, si chiuderà la kermesse che intende tornare a far divertire i fossanesi e non solo.