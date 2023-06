"Loano come Hogwarts", cresce l'attesa per il più grande raduno d'Italia degli amanti di Harry Potter

Dal 28 ottobre al 1° novembre Loano si trasformerà nella scuola di magia più celebre del cinema. “Loano come Hogwarts” sarà infatti la manifestazione, la più grande in Italia, che per cinque giorni permetterà di vivere il mondo di Harry Potter con lo shopping nei negozi di Diagon Alley, il viaggio sull'Hogwarts Espress; la “Cerimonia dello Smistamento” nelle casate, le lezioni di magia, quelle di pozioni e di divinazione; il “Ballo del Ceppo”, le parate e gli spettacoli itineranti e, per finire, tantissime cene a tema.

Un evento aperto a tutti ma caratterizzato da diversi spettacoli a pagamento con posti limitati la cui vendita viaggia a gonfie vele con circa il 50% dei biglietti già venduti. Info su calendario e biglietti su www.viviloano.it

L'organizzazione dell'evento è curata dal Centro Culturale Polivalente presieduto da Elia Toni con la collaborazione del Comitato Loanese guidato da Daniela Leali (presidente di Fipe Confcommercio) grazie al supporto di Genova Dreams e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e il patrocinio della Provincia di Savona.

“Nel predisporre il fittissimo programma di 'Loano come Hogwarts' – spiegano Elia Toni e Daniela Leali – abbiamo scelto di coinvolgere l'intera città e tutti i suoi operatori economici e commerciali. Il successo di una manifestazione di questa portata dipende dalle sinergie e dalle collaborazioni che si riescono ad instaurare sul territorio e, in questo senso, il supporto che ci è giunto dai colleghi e dall'amministrazione è stato e sarà sempre preziosissimo. Così come la collaborazione con Genova Dreams, che è stata da subito molto positiva e proficua. Loano è sempre magica, ma per cinque giorni lo sarà ancora di più”.

L'evento, promosso in occasione del 25° anniversario della saga creata da J.K. Rowling, riguarderà l'intera città e ricreerà nella città dei Doria tanti luoghi e momenti che gli appassionati dei libri e dei film ben conoscono. Il centro storico sarà suddiviso nelle casate della Scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts: Grifondoro, fondata da Godric Grifondoro; Tassorosso, fondata da Tosca Tassorosso Corvonero, fondata da Corinna Corvonero; Serpeverde, fondata da Salazar Serpeverde. Le strade e le piazze saranno decorate con bandiere e stendardi dei quattro gruppi ed anche negozi si “vestiranno” degli stessi colori. Inoltre, ogni sera un ristorante di ogni casata ospiterà una cena a tema (per un totale di 16 appuntamenti).

Ai Giardini Josemaria Escrivà verrà ricreata Diagon Alley, la strada che ospita i vari negozi presso i quali i maghi di tutte le età fanno i loro acquisti. A Loano il “villaggio magico”, già sede durante le festività natalizie del villaggio "Magie di Natale", sarà composto da oltre 30 casette presso le quali si potranno trovare prodotti di artigianato e merchandising, tutto rigorosamente a tema Harry Potter. Il villaggio sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. Ogni giorno in centro storico animazione e spettacoli a tema a cura di Genova Dreams. Tra questi: la Scuola di Magia, le lezioni di divinazione con tarocchi e rune, le cacce al tesoro, la Disco Magic, l'Hogwarts Express (a cura di Trenini Miletto), le già citate cene a tema, spettacoli teatrali e itineranti e parate. Programma completo su www.viviloano.it

Il 31 ottobre, in serata, apertura straordinaria dei mercatini e, in piazza Italia, il famoso “Ballo del Ceppo” visto in “Harry Potter e il Calice di Fuoco”. Il calendario degli appuntamenti, già ricchissimo, verrà arricchito e ampliato nel corso delle prossime settimane. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito ufficiale (clicca QUI).