Calcio, Veloce. A Marco Durando la leva 2008, Aldo Gastaldo sarà il preparatore dei portieri del vivaio granata

Sono due le notizie importanti filtrate in queste ore dal quartier generale della Veloce e riguardano entrambie il Settore Giovanile.

"Diamo il benvenuto a Marco Duranto all'interno del nostro vivaio. Abbiamo puntato su di lui per valorizzare ulteriormente il lavoro portato avanti, anche dal sottoscritto, insieme alla leva 2008, un gruppo di ragazzi su cui puntiamo convintamente.

Durando non ha bisogno di presentazioni per le capacità che ha dimostrato, sia a livello giovanile che in ambito di Prima Squadra. Sono convinto che saprà portare avanti nel miglior modo possibile il percorso imbastito fino ad oggi".