Stelle nello Sport. Ultimi giorni per partecipare alla lotteria benefica a favore della Ghirotti

Ultimi dieci giorni per partecipare alla “Lotteria delle Stelle” per sostenere la Fondazione Gigi Ghirotti. In palio c’è una magnifica crociera per due persone a bordo di Msc Seashore, ultima ammiraglia della flotta. E’ ancora possibile trovate i biglietti presso alcuni "Punti Amici" a Genova. Ecco chi sono:

Autobi BMW (Via di Francia 34 rosso – zona Di Negro – da lunedì a venerdì)

Bar Jean Pierre (Via Bertani 4 rosso – zona centro)

Ventieventi (Via Granello 31 rosso – zona Centro)

Casa del Bottone (Via Cipro 50 rosso – zona Foce)

Tabacchi Luca (Via Monte Zovetto, 48 – zona Albaro)

Gioielleria Bartolomei (Via Manuzio 9/a/rosso – zona San Fruttuoso)



Tanti gli eventi sportivi che hanno accolto i volontari della Gigi Ghirotti per la raccolta delle offerte. Ne avremo ancora uno bellissimo 24 giugno a Vernazzola. Gli mici del Club Sportivo Urania ci accoglieranno anche quest’anno per la grande festa nel borgo sturlese con la Regata dei Gozzi in Notturna. Il punto della Gigi Ghirotti sarà di fronte alla sede del Circolo Sportivo Urania in Via Argonauti, a Vernazzola. Le volontarie saranno presenti dalle ore 18 alle ore 22 per vedere gli ultimi biglietti della Lotteria al costo di 5 euro per ogni biglietto e la possibilità di fare del bene e … festeggiare in Crociera!

"Speriamo in un bel rush finale, uno sprint vincente", sorride Michele Corti, presidente dell'Associazione Stelle nello Sport. "Tulla la nostra squadra coordinata da Marco Callai ha lavorato in questi mesi a contatto con tante società sportive per promuovere questa maratona benefica e ci aspettiamo un grande risultato. Abbiamo ancora un po' di biglietti a disposizione e chi vorrà aiutarci in questa volata finale può scriverci alla mail info@stellenellosport.com o recarsi direttamente nei punti in cui sono fisicamente presenti i biglietti".