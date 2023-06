Calcio, Speranza. In rampa di lancio il camp portieri con Lys Gomis

I valori universali che si trasmettono giocando.



Dal 3 al 7 luglio la A.S.D. Speranza 1912 F.C. insieme all’ex portiere di Torino e Lecce, Lys Gomis, terrà il 1°

Camp dedicato ai portieri. Un modo per vivere e apprendere attraverso l’esperienza di un campione molto più che un bagaglio tecnico.



Dietro alle storie dei grandi calciatori che sanno infiammare la fantasia dei tifosi, c’è molto di più di quanto sovente viene veicolato dai media che ne esaltano le gesta sportive. Per Lys Gomis il calcio ha rappresentato non soltanto una chiave – se non ‘la’ chiave - di volta della propria vita ma anche il mondo di valori che gli hanno permesso di costruirsi come uomo e superare le difficoltà, razzismo in primis, che hanno accompagnato la sua vita specialmente nella sua fase più acerba. Fin da ragazzo il campione nato a Cuneo da famiglia senegalese, votato nel 2007 “Miglior giocatore assoluto” del trofeo di Viareggio, ha avuto nel calcio e nel vivere lo sport la palestra di vita capace di trasformarlo in un campione non soltanto sul rettangolo verde ma anche al di là del campo di gioco. Ora, grazie alla collaborazione stretta con la A.S.D. Speranza Calcio, l’ex portiere ha deciso di donare ai più piccoli il proprio bagaglio di esperienza connotato da altissimi valori tecnici. Dal 3 al 7 luglio al campo Scaletti di Lavagnola, Gomis metterà a disposizione dei più piccoli il meglio di quanto ha saputo maturare nel corso della sua lunga carriera.



«Mi aspetto di trasmettere dei valori, in primis la passione, che vanno al di là di ciò che normalmente si percepisce del mondo del calcio – spiega Lys Gomis – sovente i ragazzi sono abbagliati dal lato economico che comporta il successo nel calcio. E invece ciò non rappresenta certo l’essenza più pura e migliore del calcio stesso. Anzi. Dimenticarsi di pensare al lato economico e basta può diventare la svolta per rendere il calcio l’esperienza più bella per imparare e comprendere ciò che rende lo sport un valore assoluto, fatto di impegno, lealtà, rispetto del prossimo e altruismo. La mia idea sarà quella di veicolare tutto questo oltre al bagaglio tecnico che occorre per migliorare costantemente».



A conferma dell’attaccamento che Lys Gomis ha per un simile obiettivo c’è poi da rimarcare ciò che accadrà a settembre in aggiunta al 1° Camp dei portieri (per info tel. 340 404 3448). L’ex portiere di Torino e Lecce – che ha scelto lo Speranza Calcio come unica società in Liguria con cui portare avanti una collaborazione in tal senso – verrà ogni sabato appositamente a Savona per mettersi a disposizione e permettere ai talenti savonesi di crescere al meglio.



«Lys è un ragazzo straordinario e che vuole restituire ai più giovani ciò che di grande ha ricevuto dal mondo del calcio – commenta Mauro Rosa direttore sportivo dello Speranza Calcio – per noi è un onore averlo a disposizione nel dare vita ad una collaborazione che è in linea con ciò in cui crediamo da sempre. Da noi non importa che un ragazzo diventi per forza un campione ma ciò che importa maggiormente è che diventi un uomo capace di incarnare anche nella vita di tutti i giorni i valori più veri e universali dello sport. In questo senso Lys Gomis è un maestro assoluto perché non nasconde nulla di ciò che, nella vita, il calcio ha saputo trasmettergli specialmente nei momenti di maggiore difficoltà. Il fatto di poter mettere a disposizione dei ragazzi un bagaglio di esperienza non soltanto sportiva quale quella rappresentata da lui, ci riempie di soddisfazione e orgoglio».