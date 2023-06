IL PAGELLONE. Finale, urge ritrovare energie (dentro e fuori dal campo)

VOTO 4.

E' dovuta passare praticamente una decade, con una strepitosa parentesi in Serie D, per rivedere il Finale in Promozione.

Dell'annata giallorossa c'è poco da salvare, sotto molteplici punti di vista.

Il passaggio di mister Buttu all'Albenga, dopo la conferenza stampa di metà giugno, ha rappresentato una sorta di spartiacque, dal quale il club di Via Brunenghi ha fatto fatica a riprendersi.

Già nel precampionato è emerso in maniera palese un certo nervosismo, ma tutto sommato mister Ferraro, fino all'esonero di metà dicembre (dopo la sconfitta con il Canaletto), aveva tenuto la scialuppa giallorossa non troppo distante dalla linea di galleggiamento (12 i punti in 15 partite, media 0.8).

L'arrivo di David Balleri e le operazioni di mercato invernali non hanno però sortito l'effetto sperato. Nelle restanti 19 partite sono stati appena 10 i punti racimolati (0.52 a gara), con l'incredibile astinenza da gol durata 9 partite (l'individuazione di un centravanti di ruolo resta il peccato originale della campagna di rafforzamento dicembrina).

La reazione in Promozione dovrà essere immediata, complice la competitività che si profila per il prossimo campionato: non tanto dal punto di vista tecnico, ma soprattutto sul fronte della compattezza e dell'entusiasmo.