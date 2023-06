Andora, a "Porto sotto le Stelle" ci sarà anche Mauro Pelaschier

Nuova location e fondale naturale ancor più suggestivo per l’edizione 2023 della rassegna “Porto sotto le Stelle - Storie di artisti e naviganti” , coorganizzata dall’A.M.A. e dal Comune di Andora, che debutta il 1° luglio, ore 21.15, con il concerto-spettacolo di Roberto Soldatini, direttore d'orchestra, violoncellista, docente al conservatorio di Bari che ha fatto la scelta di vivere in barca e attracca negli approdi italiani e stranieri per concerti, presentazione di libri e per insegnare. Il salotto della rassegna approda quest’anno sulla panchina centrale del porto, con l’obiettivo di poter accogliere più pubblico e avrà come fondale la suggestiva visione delle barche attraccate nell’approdo turistico.

Prima di esibirsi nel suo concerto spettacolo “La Musica del Mare”, Roberto Soldatini, intervistato dalla giornalista Monica Napoletano dell’Ufficio stampa del Comune di Andora, presenterà il suo ultimo libro “Vivere in barca”.

Dal 2011 Roberto Soldatini vive sulla sua barca a vela, alternando ogni anno sei mesi di navigazione in solitario e sei mesi ormeggiato in porto per svernare. Ora ha scelto di stabilirsi a Trani. Impegnato su più fronti per la tutela dell’ambiente, è testimonial di Sea Shepherd.

Nello spettacolo Roberto Soldatini, alterna brani per violoncello solo a brani in cui suona e recita contemporaneamente, unico al mondo. E’ un lavoro che rappresenta la prosecuzione della sperimentazione che aveva cominciato con il grande regista-attore Leo De Berardinis. I testi non sono semplicemente letti con un accompagnamento musicale: i ritmi e le melodie della voce sono scritte in partitura insieme alla parte del violoncello. Lo spettatore vive una rotta immaginaria attraverso scene mitiche della letteratura di mare, da quella classica a quella moderna, da Jules Verne a Jacques Brel, da Björn Larsson a Roberto Soldatini stesso.

Il 15 luglio, Porto sotto le Stelle, ricorda il quarantennale di Azzurra. In una serata dal titolo "Mauro Pelaschier: 50 anni di vela e 40 di Azzurra", Andora ospita personaggio-icona della vela italiana dagli anni Ottanta: velista completo è stato il timoniere di Azzurra che ha portato l’Italia per la prima volta in Coppa America. Intervistato dal giornalista Fabio Colivicchi parlerà di regate, avventure, successi, pericoli: un racconto di mare dal marinaio per eccellenza supportato dalla visione di video.