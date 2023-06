Calcio, Imperia. Arrivano tre punti di penalizzazione per l'under 16 da parte del Tribunale Federale Territoriale

Con il comunicato del CR Liguria pubblicato giovedì scorso, è stata ratificata la sentenza del Tribunale Federale Territoriale, pronto a condannare l'Imperia per la presenza in campo nelle fila dell'Under 16 di un giocatore non tesserato (nella sfida contro il Celle Varazze).

Attorno all'ambiente nerazzurro si era sparsa l'erronea convinzione che la penalizzazione per il campionato 2023/2024 riguardasse la Prima Squadra, ma non sarà così.

Come riportato al nostro quotidiano online, e per prassi della giustizia sportiva, a partire da -3 sarà la formazione militante nella categoria in cui è avvenuta l'infrazione, ovvero l'Under 16.

Confermata l'inibizione di quattro mesi al presidente Gramondo, tre per Marco Alessi e 300 euro di ammenda.