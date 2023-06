Calciomercato, Letimbro. Mencacci resta in gialloblu, dal Legino fatta anche per Garbarini e Zaccariello

Sono tre le operazioni che la Letimbro ha ufficializzato nel pomeriggio odierno, a confemare il positivo asse instaurato con il Legino.

Stefano Mencacci sarà ancora gialloblu, in più ecco Mattia Zaccariello e Filippo Garbarini

"La ASD Letimbro 1945 è felice di comunicare di aver raggiunto l'accordo con la società u.s Legino, a cui vanno sentiti ringraziamenti per la disponibilità e l'amicizia dimostrata, per il rinnovo del prestito di Stefano Mencacci attaccante classe 2003 e per l'acquisizione, sempre in prestito, dell'attaccante Mattia Zaccariello e del difensore Filippo Garbarini, entrambi 2003".