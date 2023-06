IL PAGELLONE. Pietra Ligure. Pieno riscatto in nemmeno 12 mesi

VOTO 9.

Una stagione dominata. Si potrebbe chiudere qui il pagellone del Pietra Ligure.

Il voto è stato ulteriormente alzato rispetto all'8 decretato al termine del girone di andata, proprio per la costante crescita che ha avuto il gruppo biancoceleste (divorati gli scontri diretti contro Serra Riccò e Praese) e per la vittoria del titolo regionale.

Al club pietrese si possono fare davvero pochi appunto dopo la retrocessione dello scorso anno. La rosa affidata a mister Pisano non è stata rivoluzionata, ma integrata con operazioni intelligenti. Dominici e Mehmetaj, ad esempio, non hanno deluso le aspettative (18 gol in due), Insolito e Rovere hanno alzato l'asticella, soprattutto a livello mentale, mentre il pacchetto difensivo non ha tradito le attese (una bellissima sorpresa Ayalas).

A compiere la differenza, per una squadra che non era data tra le assolute favorite per la vittoria finale, è stata però la risposta globale della rosa nei momenti di difficoltà (ad esempio durante gli infortuni di due top come Odasso e Szerdi).

Non tutto il male viene per nuocere e anche nei corridoi del "Devincenzi" sembrano essersene convinti.