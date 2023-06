Giovedì prossimo la Scherma protagonista al Grand Finale genovese di The Ocean Race

Il Comitato Regionale Liguria della Federazione Italiana Scherma sarà presente al Grand Finale di The Ocean Race nella giornata di giovedì 29 giugno. A partire dalle ore 16, sul palco centrale dell'Ocean Live Park, si svolgerà una gara a squadra che permetterà al pubblico di entrare a contatto con tutte e tre le armi federali: spada, sciabola e fioretto.

Un momento dimostrativo importante, in ragione del fatto che il Waterfront di Levante vedrà proprio la Scherma protagonista tra esattamente due anni in occasione degli Europei Assoluti di Genova 2025 quando la Liguria sarà Regione Europea dello Sport. Nel 2024, anno in cui Genova sarà Capitale Europea dello Sport, arriverà nel capoluogo ligure il Campionato Italiano Gold.

Giovedì prossimo la squadra bianca sarà composta dalle giovanissime leve Margherita Ghio (Genova Scherma), Marco Arrus (Genova Scherma) e Beatrice Badino (Genova Scherma) insieme a Aron Piccinini (sciabola - Voltri Scherma), Giacomo Santoro (fioretto - C.S. Savona), Cecilia Pendola (fioretto - C.S. Rapallo), Fausto Buratti (spada - C.S. Liguria), Margherita Baratta (spada - Genova Scherma) e Aron Piccinini (sciabola - Voltri Scherma). La squadra rossa vedrà scendere in pedana i giovanissimi Giulia Massobrio (Circolo Spada Liguria), Tommaso Marrone (Genova Scherma), Michele Borelli (Pompilio) insieme a Salvatore Lazzaro (sciabola - Voltri Scherma), Luca Maretti (fioretto - C.S. Savona), Alice Lisi (fioretto - C.S. Rapallo), Gregorio Cirillo (spada - Genova Scherma), Letizia Bragato (spada - Leon Pancaldo Finale L.) e Salvatore Lazzaro (sciabola - Voltri Scherma).

"Siamo felici per il coinvolgimento di ampia parte della famiglia della scherma ligure in questo momento di presentazione della nostra disciplina in un contesto di valore assoluto quale è l'Ocean Race - afferma Giovanni Falcini, presidente Federscherma Liguria - Grazie al Comune di Genova e all'assessore Alessandra Bianchi per il coinvolgimento in questo contesto e alla Regione Liguria e all'assessore Simona Ferro per la continua attenzione nei nostri confronti, noi lavoriamo in direzione dei grandi eventi del 2024 e del 2025, sicuri che possano costituire un volano fantastico per la promozione della nostra scherma".