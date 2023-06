Savona, il mondo della medicina sportiva in lutto per la scomparsa di Mauro Grazioli Gauthier

Si è spento all'età di 71 anni Mauro Grazioli Gauthier e il mondo della sanità savonese ne piange la scomparsa.

Conosciuto e stimato professionista, fu il fondatore dell'Istituto di Analisi Cliniche e Ricerca (Is.A.C.) di Savona presente nella galleria Scarzeria in via Garassino, aveva aperto un secondo laboratorio in via Ciarli a Varazze.

Non solo analisi di laboratorio ma si occupava anche di medicina sportiva e del lavoro.

I funerali si sono svolti stamane, martedì 27 giugno alle ore 10.30 nella chiesa di San Pietro in via Untoria.

Lascia i figli Lorenzo e Micaela con la mamma Marina, il genero Alessandro, la nuora Federica, i nipoti Ginevra, Arianna, Gregorio, Vittoria e Matilde, la suocera Mary, i parenti e tutti gli amici.