Calcio, San Francesco Loano. Prime parole da capitano per Alessio Auteri: "Responsabilità e ambizione. Insieme possiamo compiere un bel passo in avanti"

E' senz'ombra di dubbio un segnale di fiducia forte e concreto quello che la dirigenza della San Francesco Loano ha voluto dimostrare nei confronti di Alessio Auteri.

Dopo la fusione con il Soccer Borghetto la fascia da capitano è stata infatti affidata dall'attaccante classe 1997, pronto a farsi carico senza esitazioni di un ruolo così importante.







“E' una cosa che sia Diego Burastero che Andrea Ferrara mi hanno anticipato dal primo colloquio e fin da subito non ho nascosto il mio entuasiasmo.

E' una bella avventura, stimolante per tutti, soprattutto di fronte a un campionato di Promozione che si preannuncia davvero combattuto: basta guardare ad esempio a chi è retrocesso, come il Finale, o a chi è stato promosso, come il Pontelungo.

Ovviamente è presto per parlare di obiettivi, essendo solo fine giugno, ma la società sta allestendo una rosa competitiva e sono certo che renderemo la vita difficile a tutti. Mi fa piacere ritrovare anche mister Cattardico, con il quale abbiamo portato avanti un buon lavoro negli ultimi mesi di Borghetto.







E proprio sul passaggio dall'Oliva all'Ellena si concentrano le riflessioni finale di Auteri.

“Oramai la situazione era diventata troppo limitante per provare ad alzare l'asticella.

Quando arrivi all'Ellena ti rendi subito conto di essere in una struttura che nessun altro club del nostro comprensorio può vantare. In più la San Francesco ha saputo organizzare, grazie al lavoro del responsabile Marco Trocchio, un settore giovanile di primo livello: tutti questi fattori insieme non possono che renderci ottimisti per il futuro. Aspettiamo tante famiglie e bimbi di Loano sulle tribune a fare il tifo per noi”.