Calcio, Tornei Estivi. Che spettacolo alla Savona Cup: i risultati di ieri dell'andata degli ottavi di finale

Si sapeva che sarebbe stata una grande serata alla Savona Cup e così è stato. Grande spettacolo nelle sfide giocate ieri valevoli per l’andata degli ottavi di finale, ecco come sono andate:



20:30 FC Sultani -Generali 096 - Savona È (TRINCEE) 4-7

21:00 Aston Birra - Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi (POMINA) 2-3

21:00 Igli - Le Aquile (MARACANA’) 10-7

21:30 Bar Del Comune - La Bufala (TRINCEE) 4-2

22:00 Bar_One - Esse Elle (POMINA) 4-4

22:00 The Ranch Savona - Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca (MARACANA’) 5-4



Questa sera una sola gara in programma:



22:00 Pro Secco - Harena Fiction (TRINCEE)