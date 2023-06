Calciomercato. Andrea Tessiore corona il sogno Serie B, ufficiale il passaggio al Cittadella

Il Cittadella da anni ormai si conferma una delle piazze più lungimiranti dell'intero panorama nazionale.

Il lavoro del direttore Stefano Marchetti ha infatti permesso alla formazione padovana di militare con stabilità della serie cadetta, qualificandosi in più occasioni anche ai playoff per salire in Serie A pur con budget non faraonici.

Ecco perchè la scelta di portare Andrea Tessiore al Tombolato deve riempire di orgoglio il calcio savonese: poco fa è arrivato anche l'annuncio ufficiale.

"L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di ANDREA TESSIORE.

Classe 1999 nato a Pietra Ligure, il centrocampista arriva a Cittadella dopo mezza stagione alla Triestina.

Cresciuto calcisticamente nella Sampdoria, debutta tra i professionisti con la Vis Pesaro (2018-2021) per poi passare al Latina (2021/22).

Ad Andrea il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo con la nostra maglia!"