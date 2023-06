Calciomercato. Cairese insaziabile, vicinissimo Silvestri del Ligorna

Mancano pochissimi giorni all'apertura delle liste di trasferimento e finalmente anche le operazioni tenute sottotraccia saranno rivelate.

Una di queste è vicinissima ad essere portata a compimento dalla Cairese, pronta a presentarsi al via del prossimo campionato di Eccellenza come candidata principe al salto in Serie D.

L'ultimo nome accostato ai gialloblu è quello di Marco Silvestri, talentuoso centrocampista classe 1999 nell'ultima stagione al Ligorna.

Silvestri è cresciuto nelle fila del Genoa e ha vestito anche le maglie di Sestri Levante, Savona e Avellino.

Ha perso rapidamente quota, invece, l'ipotesi Scarrone. L'operazione sembrava conclusa, ma il centrale, sondato anche dall'Imperia, potrebbe rimanere all'Albenga