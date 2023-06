Kettlebell: tanti podi e due titoli mondiali conquistati dagli atleti finalesi in Ungheria

Si sono svolti dal 22 al 25 giugno a Hodmezovasarhley, Ungheria, i Mondiali di kettlebell Lifting con la World Kettlebell Sport Federation con più di 500 atleti in gara, provenienti da tutto il mondo.

Sei atleti della Only Kettlebell, insieme al Coach Christian Borghello, vi hanno preso parte in diverse discipline ottenendo importanti piazzamenti a podio.

In ordine di disciplina:

– per il Long Cycle Elite, categoria di peso 87 Kg, con 2 ghirie da 32 kg, abbiamo Joshua Viola che si porta a casa il primo posto sul podio mondiale con 67 ripetizioni, una gara che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino alla fine e un risultato eccellente per il nostro atleta;

– per il Biathlon Elite, categoria assoluti con due ghirie da 24 kg, disciplina inserita per la prima volta al mondiale, Alice Dorotea Colella seconda classificata con 105 punti, con 61 slanci e 82 strappi;

– nello Snatch amatori 16 kg, Daniela Messina, conquista il secondo posto nella categoria di peso dei 58 kg con 157 ripetizioni;

– al suo esordio in una gara mondiale, per la Mezza Maratona (30 minuti) di Snatch Amatori 16 kg categoria di peso 58 kg Ljuba Lombardi terza classificata, con 392 ripetizioni;

– sempre nella specialità della Mezza Maratona e sempre in esordio in una pedana così importante, per il Jerk Amatori nella categoria 87 kg, Marcello Pelucchi con una ghiria da 24 kg, con 454 ripetizioni per poco non conquista il podio ma migliora il suo personal best in una pedana così importante con atleti davvero incredibili;

– seconda gara per Alice Dorotea Colella che nella Mezza Maratona di Snatch Elite con una ghiria da 20 kg, colleziona 448 ripetizioni e si aggiudica anche qui il secondo posto;

– e per concludere, Coach Christian Borghello, Vice Presidente della Federazione Italiana Kettlebell Sport, nella Mezza Maratona di Snatch Elite con una ghiria da 32 kg, sbaraglia gli avversari con 300 ripetizioni e conquista il podio mondiale.

Con i totali dei punti dei podi accumulati, il Team Italia conquista il primo podio seguito da Ucraina e Usa.