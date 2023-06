Calcio, Tornei Estivi. Si parte già stasera per il ritorno degli ottavi: ecco il programma della Savona Cup

Gli ottavi di finale sono già pronti per il ritorno, a partire da questa sera si scopriranno i primi nomi delle magic eight della 6° edizione della Savona Cup. Questo il programma completo:



28/06/2023 21:00 Armeria Tessitore / Vetreria su misura - Los Latinos (POMINA)

28/06/2023 21:00 Generali 096 - Savona È - FC Sultani (MARANCA’)

29/06/2023 22:00 Harena Fiction - Pro Secco (MARANCA’)

30/06/2023 20:00 Esse Elle - Bar_One (MARANCA’)

30/06/2023 21:00 Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi - Aston Birra (TRINCEE)

30/06/2023 21:00 La Bufala - Bar Del Comune (POMINA)

30/06/2023 22:00 Le Aquile - Igli (TRINCEE)

30/06/2023 22:00 Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca - The Ranch Savona (POMINA)