Calciomercato, Plodio. Gavacciuto - De Madre, forza e solidità per i "cioi"

Contestualmente la società ha il piacere di ufficializzare anche la permanenza di Davide, classe 1998 e autentico mastino, sia come difensore sia come centrocampista. Dopo tanti anni con la maglia del Millesimo, intervallata dalla stagione 2020-2021 che avrebbe dovuto giocare con il Plodio ma praticamente mai iniziata, si appresta a vivere il suo secondo anno consecutivo in biancoblù. Per lui nell’ultima stagione sono 27 le presenze totali.