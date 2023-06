Sport: nasce il gruppo Alfieri paralimpici della Liguria

"L'obiettivo di questo gruppo di atlete e atleti è quello di diffondere in giro per la Liguria i valori dello sport paralimpico - spiega il vicepresidente del comitato paralimpico della Liguria Dario Della Gatta -. Si tratta di ragazzi straordinari che dimostrano come lo sport rappresenti un valore aggiunto nella società e sia capace di abbattere barriere, creare socialità e integrazione. Per questo è fondamentale parlare ai più giovani così come alle associazioni e alle istituzioni".