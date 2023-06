Calcio, Cairese. I gialloblu salutano Federico Marini, il nuovo preparatore dei portieri è Luciano Rabino

Cogliamo, inoltre, l'occasione per ringraziare la storica figura di Federico Marini, non solo per essere stato per tantissimi anni il preparatore dei portieri della prima squadra, ma anche per l'ottimo lavoro svolto con la scuola del settore giovanile che ha portato, nel corso delle stagioni, molti ragazzi ad affermarsi in squadre importanti, non solo nella rosa gialloblù, ma in tutto il territorio valbormidese e anche nel panorama professionistico.