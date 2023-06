Calcio dilettantistico. Ecco le nuove norme sui tesseramenti, ben 56 gli articoli delle N.O.I.F. coinvolti

Sono state rese note dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio le prime variazioni all'interno delle regole N.O.I.F in merito alla riforma dello sport (lavoro e decadenza del vincolo sportivo).

I passaggi in questo momento preponderanti per i club (seppur arrivino a pochissime ore dal via della nuova stagione sportiva) riguardano i giovani dilettanti, con differenti modalità di tesseramento a livello temporale (viene anche introdotto il contratto di apprendistato).

Una serie di norme che i vari club dovranno fin da subito mettere a regime, per evitare inconvenienti regolamentari.

Inoltre i giocatori che nell'ultima stagione abbiano compiuto il 24° anno di età avranni modo di chiedere lo svincolo, salvo accordi pluriennali.

Per consultare tutte le novità CLICCA QUI