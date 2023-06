Calcio. Sardo in panchina e Taverna alla direzione sportiva, le prime mosse dell'Alassio Auxilium

La nota del club:

Comincia a comporsi l’organico della Baia Alassio Auxilium che militerà nel campionato di prima categoria. La società alassina presenta due colpi da novanta: il neo allenatore della prima squadra Enrico Sardo e Daniele Taverna che invece assume il ruolo di direttore sportivo.

Per Enrico Sardo che in gioventù aveva indossato la maglia giallonera sarà un’esperienza di grande respiro. Un allenatore preparato e motivato pronto ad una nuova sfida questa volta nella città del Muretto dopo essere stato in diverse società blasonate della Riviera Ligure. Emozionato Daniele Taverna: «Questa è una società gloriosa composta da persone che hanno voglia di far vedere le loro qualità. Si lavora in un ambiente sereno e costruttivo. Il nostro impegno sarà massimo con un lavoro condiviso che verrà costruito tutti insieme giorno dopo giorno. E’ l’inizio di una ripartenza, un’avventura dalle grandi ambizioni che comincia con un tassello importante: l’arrivo di Enrico Sardo fa capire che la Baia Alassio Auxilium parte con il piede giusto per un campionato dalle grandi aspettative».

I tempi infatti sono maturi tanto che a breve verranno resi noti tutti i nomi dell’organigramma della società alassina dalle ampie vedute. Ciò lascia intendere che allo stadio Sandro Ferrando si lavora in un clima sereno concentrati anche sulle squadre giovanili. «Quello di Sardo e Taverna è un primo obiettivo raggiunto con grande entusiasmo da parte di tutti», il commento a caldo dei vertici societari della Baia Alassio Auxilium.