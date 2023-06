Volley. Altra annata di grande crescita per il Gabbiano Andora, Ammendola: "Una stagione pazzesca, vogliamo diventare punti di riferimento della zona"

Dopo la conquista del campionato di Serie D, la società ha optato per un tecnico di grande esperienza, che sarà anche direttore tecnico di tutta l’area sportiva, fresco vincitore proprio della C dove biancoblù faranno ritorno: “L’arrivo di coach Siccardi sta a indicare come l’obiettivo della società sia quello dare continuità al lavoro tra settore giovanile e prima squadra, in modo da avere lo stesso metodo di lavoro su tutti i gruppi e trasmettere l’ambizione alle giovani di puntare all’esordio nel campionato di Serie C. La cavalcata trionfale della passata stagione ha dimostrato come il lavoro sul campo e la compattezza del gruppo siano l’unica strada da percorrere per ottenere dei risultati e sono sicura che anche quest’anno la prima squadra ci darà soddisfazioni”.