US Open Story: i match indimenticabili del torneo newyorkese

La storia dell'US Open, il prestigioso torneo di tennis con sede a Flushing Meadows, New York, è costellata di partite straordinarie. Queste competizioni, spesso lunghe e impegnative, hanno visto trionfare campioni storici e giovani emergenti, dimostrando la bellezza e l'intensità di questo sport.

Prima di immergerci in questi momenti storici è doveroso ricordare che l’edizione del 2023 del torneo è quasi alle porte. All’imminente edizione che prenderà il via il 28 agosto e si concluderà il 10 settembre prenderanno ovviamente parte tutti i tennisti più importanti salvo imprevisti di natura fisica.

L’attesa più importante sarà quella di rivedere Djokovic, secondo i bookmaker su US Open il favorito numero 1 alla vittoria, dopo che la scorsa edizione era stato costretto a saltare per via dell’obbligo vaccinale per il Coronavirus. Una bella notizia per tutti gli appassionati americani che potranno godere dei colpi del serbo dal vivo. Da non dimenticare che Nole non è il solo ad ambire al titolo ma ci sono anche giovani leve come Alcaraz ed il nostro Sinner che hanno tutta la voglia di prendersi la scena in uno dei tornei più importanti al mondo.

Dopo questa piccola introduzione ritorniamo alla storia di questo fantastico torneo. I match da menzionare sarebbero stati tantissimi ovviamente, abbiamo deciso di selezionare quelli che a detta di molti sono davvero i più ricordati dagli appassionati. Scopriamoli.

Il duello di titani: Federer vs Nadal, 2008

Nel 2008, lo US Open ha regalato uno degli scontri più attesi nella storia del tennis: la finale tra Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi i giocatori avevano avuto una straordinaria stagione, ma la tensione tra i due era palpabile. Il match è stato una prova di forza e resistenza, con scambi lunghissimi e un gioco tattico da parte di entrambi. Alla fine, è stato Federer a trionfare, dopo cinque set intensi e combattuti.

L'emergere di una stella: Serena Williams, 1999

Un altro match indimenticabile risale al 1999, quando una giovane e ambiziosa Serena Williams, appena diciassettenne, ha sconvolto il mondo del tennis vincendo la sua prima finale dell'US Open contro Martina Hingis . Serena ha dimostrato una forza e una determinazione fuori dal comune, giocando con un'intensità raramente vista prima. Questo match ha segnato l'inizio della straordinaria carriera di Serena Williams, che da quel momento in poi avrebbe dominato il tennis femminile per oltre due decenni.

La battaglia infinita: Djokovic vs Federer, 2011

La semifinale dell'US Open 2011 tra Novak Djokovic e Roger Federer è ricordata come una delle più combattute nella storia del torneo. Federer, avendo già vinto cinque titoli dell'US Open, era considerato il favorito, ma Djokovic, in gran forma, non aveva alcuna intenzione di cedere. Il match si è protratto per oltre cinque ore, con Djokovic che ha finito per vincere dopo aver recuperato due match point nel quinto set.

L'exploit di Sampras

Nel 2002, Pete Sampras ha scritto un'altra pagina indimenticabile nella storia dell'US Open. In una finale entusiasmante, ha affrontato il suo storico rivale Andre Agassi. Sampras, nonostante non fosse più al picco della sua carriera, ha mostrato un tennis eccezionale, riuscendo a sconfiggere Agassi in quattro set. Questo match rappresenta l'ultima grande vittoria di Sampras, che si è ritirato dal tennis professionistico poco dopo.

Il trionfo di Arthur Ashe

Infine, non si può dimenticare la storica vittoria di Arthur Ashe nell'edizione 1975 dell'US Open. Ashe, un giocatore afroamericano in un sport dominato da bianchi, ha affrontato il favorito Jimmy Connors in finale. Nonostante le difficoltà e la tensione, Ashe ha giocato un match perfetto, sconfiggendo Connors in quattro set e diventando il primo giocatore afroamericano a vincere l'US Open.

L'irresistibile avanzata di Flavia Pennetta

Un momento storico per il tennis italiano si è verificato nell'edizione del 2015 dell'US Open. Le italiane Flavia Pennetta e Roberta Vinci , entrambe outsider, si sono trovate a disputare una finale completamente inaspettata. Nonostante Vinci avesse eliminato la favorita Serena Williams in semifinale, è stata Pennetta a trionfare nel match decisivo. Dopo la vittoria, in un gesto che ha sorpreso il mondo, Flavia ha annunciato il suo ritiro dal tennis professionistico, lasciando il campo da campionessa.

Il capolavoro di Del Potro

Un altro match che ha lasciato il segno nella storia dell'US Open è la finale del 2009 tra Roger Federer e Juan Martin Del Potro. Nonostante Federer fosse il grande favorito, Del Potro ha giocato un tennis di altissimo livello, vincendo una partita intensa e combattuta in cinque set. Questa vittoria ha segnato il primo e unico trionfo in un torneo del Grande Slam per Del Potro.

La consacrazione di Graf

La finale femminile del 1989 ha visto uno scontro epico tra due delle più grandi campionesse della storia del tennis: Steffi Graf e Martina Navratilova. Graf, all'apice della sua carriera, ha dovuto affrontare l'esperta Navratilova in un match che è stato un vero e proprio scontro di titani. Dopo un match intenso e combattuto, è stata Graf a trionfare, confermando il suo dominio nel tennis femminile.

Il trionfo di Connors

Infine, la finale dell'US Open 1976 tra Jimmy Connors e Björn Borg merita un posto nella lista dei match indimenticabili. Entrambi i giocatori erano all'apice della loro carriera e il match è stato un vero scontro di titani. Dopo un duro combattimento, è stato Connors a trionfare, segnando uno dei momenti più alti della sua carriera.

Ciascuno di questi match ha contribuito a rendere l'US Open un torneo iconico, ricco di emozioni e storie indimenticabili. Quest'anno, con la trasmissione su SuperTennis, anche il pubblico italiano potrà godere di queste emozioni e, chissà, assistere alla nascita di nuovi momenti storici.<o:p></o:p>