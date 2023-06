Calcio, Vado. Nuovo accordo biennale per Loreto Lobosco: "Il calcio è la mia vita, ora una nuova pagina in rossoblu"

Loreto Lo Bosco sta contando i minuti che mancano per ritrovare il manto in sintetico del Ferruccio Chittolina, nonostante siano passate davvero poche settimane dalla doppietta in finale playoff, decisiva per spuntarla contro la Sanremese.

"Ricordo la prima conferenza di presentazione. Ero onorato che la società mi avesse posto al centro di un progetto finalizzato a far crescere la strutturazione e la credibilità sportiva del club. Ad oggi possiamo dire di esserci riusciti: il Vado è una realtà ambita e invidiata, ha una propria dignità e non rappresenta la succursale di nessuno".

Per te è arrivato un accordo di natura biennale. Un capitolo nuovo, con quello precedente chiuso dai due gol di Sanremo. Come si riparte quando l'unico passo in avanti che manca è la promozione in Serie C?