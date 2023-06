Apriranno domani le liste di trasferimento e, rispettando a pieno le tempistiche federali, ecco arrivare i primi annunci anche della San Filippo Neri Yepp Albenga.

Il primo annuncio non poteva che riguardare il proprio capitano: Cesare Mascardi avrà la fascia al braccio anche nella stagione sportiva 2023/2024.

Non resta quindi che attendere per capire come evolverà la rosa dei tecnici Rotiroti e Torregrossa, dopo la salvezza ottenuta nello scorso campionato di Prima Categoria.