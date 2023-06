Calciomercato, Plodio, Ci sarà ancora Jacopo Garrone nelle fila biancazzurre

Arrivato in biancoazzurro nell’estate del 2021, il classe 1997 ha indossato la maglia della Cairese nelle giovanili, per poi approdare nel mondo dei "grandi" con l’Aurora. Due anni ha fa ha deciso di sposare la causa dei “cioi”, che lo ha portato a conquistare i playoff di Seconda Categoria e la storica salvezza di quest’anno, scendendo in campo in 32 occasioni.