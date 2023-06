Ciclismo. Arriva il Giro Donna ad Albenga e Alassio, Tomatis e Melgrati in coro: "Sinergie fondamentali per avere i grandi eventi"

Grande entusiasmo per l’arrivo della 7° tappa del Giro Donna che vedrà, come unica tappa ligure, Grande entusiasmo per l’arrivo della 7° tappa del Giro Donna che vedrà, come unica tappa ligure, quella che si disputerà il prossimo 6 luglio con partenza da Albenga e arrivo ad Alassio.





Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Fare sinergia è importantissimo per portare grandi eventi sul nostro territorio.

Lo abbiamo fatto con il concerto di Jovanotti, solo per fare un esempio, e torniamo a farlo adesso con il Giro Donna.

Albenga si appresta a rivivere le emozioni del 2015, quando la nostra città ha ospitato la partenza del Giro d’Italia maschile.

Attraverso eventi di questo tipo abbiamo la possibilità di mostrare il nostro territorio che si presta allo sport all'aria aperta e al turismo legato a questo che è, di fatto, un settore in forte crescita.

Dal 2015, anno della partenza del Giro d’Italia da Albenga, a oggi, vi è stato un vero salto in avanti per quel che concerne il turismo sportivo e, la nostra città, proprio grazie all’organizzazione perfetta di questo grandissimo evento, ha acquisito credibilità ed è stata scelta, anche successivamente, per la realizzazione di importanti eventi sportivi e non solo.

Il 6 luglio, a fronte di un modestissimo impatto sulla circolazione stradale (ndr. nei prossimi giorni saranno forniti tutti i dettagli e gli orari della chiusura strade) avremo la possibilità di ospitare le squadre, ammirare da vicino le straordinarie biciclette e fare il tifo per le atlete che partiranno da Largo Doria, tutto questo in un momento in cui, peraltro, lo sport femminile sta riscuotendo un grandissimo successo sia in termini di risultati che di interesse del grande pubblico.

Invitiamo turisti e residenti a fare visita alle squadre che si prepareranno alla partenza, a girare tra i camion dei diversi staff che ospiteremo in via Trieste e a vivere le emozioni del Giro Donna.

Il percorso studiato dagli organizzatori, da ciclista posso dirlo, è bellissimo e permetterà di valorizzare tutto il nostro comprensorio”.





Afferma il Sindaco Marco Melgrati: “Questa occasione è stata il frutto della collaborazione tra i Comuni di partenza e di arrivo della tappa (Albenga e Alassio) che, grazie ad una sinergia che punta alla promozione dell’intero comprensorio, hanno permesso di avere l’unica tappa della Liguria del Giro che si svilupperà tra la Costa e l’entroterra permettendo uno spot promozionale del territorio grazie alla presenza della diretta internazionale.

L’arrivo previsto alla Madonna della Guardia oltre a non creare problemi di viabilità, permetterà di far scoprire agli appassionati di ciclismo la bellezza della pedalata sulle nostre colline anche nella stagione estiva”.









Allo start sono attese 168 atlete appartenenti delle migliori 24 squadre del mondo. In prima fila le 15 formazioni dell’UCI Women’s World Team. provenienti, oltre che dall’Italia, da Australia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Svizzera, che vedranno le atlete sfidarsi in una gara avvincente articolata in 9 tappe, lungo un percorso di circa 928 km, caratterizzato da un grande e importante valore tecnico, storico, turistico e naturalistico.

Ricordiamo di seguito le singole tappe del tracciato:





Tappa 1 30.06.2023 Chianciano (SI) Cronometro individuale km 4,400

Tappa 2 01.07.2023 Bagno a Ripoli (FI) Marradi (FI) Gara in linea km 102,100

Tappa 3 02.07.2023 Formigine (MO) Modena (MO) Gara in linea km 118,200

Tappa 4 03.07.2023 Fidenza (PR) Borgo Val di Taro (PR) Gara in linea km 134,000

Tappa 5 04.07.2023 Salassa (TO) Ceres (TO) Gara in linea km 103,300

Tappa 6 05.07.2023 Canelli (AT) Canelli (AT) Gara in linea km 104,400

Tappa 7 06.07.2023 Albenga (SV) Alassio (SV) Gara in linea km 109,100

Tappa 8 08.07.2023 Nuoro (NU) Sassari (SS) Gara in linea km 125,700

Tappa 9 09.07.2023 Sassari (SS) Olbia (SS) Gara in linea km 126,850