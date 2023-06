Pallanuoto, Under 20. Niente finale per la RN Savona, a Siracusa i biancorossi chiudono al terzo posto

La BPER Rari Nantes Savona Under 20 ha concluso i Quarti di Finale al terzo posto e non si è qualificata per la Semifinale del Campionato Nazionale di categoria. I ragazzi guidati dall’allenatore Didieu Cavallera, hanno giocato nella piscina “Caldarella” a Siracusa ed hanno affrontato il C.C. Ortigia 1928 ed il C.N. Posillipo subendo due sconfitte.

La formazione della BPER R.N. Savona, allenata da Didieu Cavallera, era composta da: Jason Valenza, Andrea Turazzini, Andrea Urbinati, Giovanni Maricone, Paolo Giovanetti, Fabio Recagno, Filippo Galleano, Manuel Arco, Tommaso Cora, Lorenzo Matovani, Andrea Gastaldello, Matteo Bragantini, Samuele Giordano.

Questi i tabellini delle partite.

1º Incontro

C.C. ORTIGIA 1928 – BPER R.N. SAVONA 20 – 9

Parziali: (4 – 3) (5 – 2) (5 – 2) (6 – 2)

C.C. ORTIGIA 1928: Ruggiero, Cassia L. 2, Monaco 1, Fazekas, Capodieci 1, Scordo 1, Tringali Capuano 2, Ursino 3 (di cui 1 su rigore), Condemi F. 7 (di cui 4 su rigore), Lizzio 2, Russo, Giribaldi 1, Carrara.

Allenatore : Piccardo

BPER R. N. SAVONA: Valenza, Arco 1, Bragantini M., Recagno 1, Galleano, Gastaldello, Cora, Giovanetti 1, Giordano, Maricone, Mantovani L., Urbinati 6, Turazzini.

Allenatore : Cavallera.

Arbitro : Campora.

Giudice Arbitro : Aventaggiato.

Superiorità numeriche :

Ortigia: 3 / 6 + 5 rigori realizzati.

Savona: 2 / 9

Note :

Usciti per limite falli: Nessuno.

Dal 3º tempo nel Savona in porta Turazzini.

2º Incontro

BPER R.N. SAVONA – C.N. POSILLIPO 6 – 7

Parziali: (1 – 2) (2 – 2) (2 – 1) (1 – 2)

BPER R.N. SAVONA: Valenza, Arco 1, Bragantini 1, Recagno 1, Galleano, Gastaldello, Cora 1, Giovanetti, Giordano, Maricone 1, Mantovani L., Urbinati 1, Turazzini.

Allenatore : Cavallera.

C.N. POSILLIPO: ./. , De Buono, Sperandeo, Coda, Varavallo, Miraldi 1, Serino, Basile, De Florio La Rocca 3, Tiberio, Russo, Mele 3, Spinelli.

Allenatore : Brancaccio

Arbitro: Campora.

Giudice Arbitro : Aventaggiato.

Superiorità numeriche :

Savona: 3 / 5

C.N. Posillipo: 2 / 4

Note :

Usciti per limite falli: Nessuno.

Posillipo con 12 giocatori a verbale.

Nel Posillipo in porta Spinelli.