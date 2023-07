Calcio, Baia Alassio Auxilium. Lascia Gerry Gerundo: "Le precedenze della vita chiamano, ma sosterrò sempre i gialloneri"

Come annunciato ieri dalla Baia Alassio, si chiude dopo più di una decade l'esperienza di Gerry Gerundo all'interno dei quadri dirigenziali della Baia Alassio.

Una scelta non facile, dovuta principalmente a motivi familiari:

"Quando ci sono delle impellenze in famiglia e sul lavoro è doveroso dar loro la precedenza.

Lascio la Baia Alassio con tanti ricordi positivi: penso ai risultati dei primi anni, al lavoro di mister Iurilli, oppure alla possibilità di aver avuto al fianco una persona straordinaria come Gianni Mialich. Sono particolarmente felice per i grandi passi avanti professionali che hanno compiuto Marcello Panuccio e Matte Cocco, ma non dimentico nemmeno Giampiero Dematteis e Davide Torregrossa.

Il momento più brutto? Il dramma di Marco Parascosso, resterà per sempre una ferita indelebile.

Auguro alla Baia Alassio le migliori fortune per le nuove stagioni. L'ultimo gesto di cui mi sono voluto far promotore è il ritorno alla denominazione Auxilium: l'auspicio è che quel percorso glorioso possa essere ripercorso".