Calcio, Borgio Verezzi. La Scuola Calcio sarà intitolata a Paolo Canepa

Il ricordo di Paolo Canepa rappresenta per Fabio Cordiale e per tutta la società Borgio Verezzi un caposaldo concreto per rinnovare il proprio impegno all'interno della società rossoblu.

Un legame forte quello con il preparatore dei portieri, scomparso quasi un anno fa.

Un connubio valoriale che proseguirà anche in futuro, dato che la Scuola Calcio borgese sarà intitolata proprio a Canepa.

Anche il tradizionale triangolare estivo continuerà a portare il suo nome, in attesa di capire nelle prossime settimane quali squadre sfideranno il Borgio Verezzi nel trofeo precampionato.