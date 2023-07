Calcio, Tornei Estivi. I nomi delle otto finaliste della Savona Cup: si torna in campo

Goal, spettacolo e grandi emozioni, le sfide di ritorno di ieri della Savona Cup hanno infiammato la serata savonese nonostante la pioggia caduta nella serata. Questi i risultati maturati dei campi:



20:00 Esse Elle - Bar_One (MARACANA’) 4-5

21:00 Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi - Aston Birra (TRINCEE) 2-1

21:00 Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca - The Ranch Savona (POMINA) 8-3

22:00 La Bufala - Bar Del Comune (POMINA) 1-3

22:00 Le Aquile - Igli (TRINCEE) 4-4



E’ possibile consultare i marcatori della sfide e il programma della manifestazione CLICCA QUI



Da martedì si torna in campo per contunuare a cullare il sogno:



QUARTI DI FINALE ANDATA

04/07/2023 20.00 Bar del Comune – Generali 096 / Savona E’ (TRINCEE)

04/07/2023 21.00 Los Latinos – Bar_One (TRINCEE)

04/07/2023 21.30 Igli – Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi (MARACANA’)

04/07/2023 22.00 Pro Secco – Tavarne dei Peccatori & Harena Blanca (TRINCEE)



QUARTI DI FINALE RITORNO

06/07/2023 22.00 Taverna dei Peccatori & Harena Blanca – Pro Secco (POMINA)

07/07/2023 21.00 Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi (TRINCEE)

07/07/2023 21.00 Bar_One – Los Latinos (POMINA)

07/07/2023 22.00 Generali 096 / Savona E’ – Bar del Comune (MARACANA’)