Calciomercato, Albenga. In arrivo l'accelerata di mercato con Boloca e Berretta

Dovrebbero essere almeno quattro le operazioni che l'Albenga andrà annunciare nelle prossime 48 ore.

Come promesso dal club bianconero si sarebbe atteso l'arrivo del primo luglio per dare il via ai primi annunci, per rispettare le tempistiche federali.

Il primo nome, dopo il portiere Bisazza, è quello di Francesco "Chicco" Berretta. Il talentuoso centrocampista classe 2004, che dalla cintola in su può ricoprire diversi ruolo nello scacchiere tattico, si è davvero ben contraddistinto nelle ultime stagioni con la Cairese, tanto raggiungere anche la convocazione nelle Rappresentative Nazionali.

Per la difesa è invece in dirittura d'arrivo la trattativa per l'ingaggio di Gabriele Boloca, difensore classe 2001 nell'ultima stagione al Chieri. Fratello di Daniel, centrocampista del Frosinone, Gabriel è cresciuto nelle fila della Juventus, per poi passare al Seregno e, appunto, al Chieri. L'operazione è ormai imbastita e dovrebbe essere posta a brevissimo nero su bianco.