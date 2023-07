Linea sempre più "green" per il Quiliano&Valleggia: in rosa 5 nuovi giovani

Simone Ghizzardi, Francesco Cestelli e Alessandro Basso del 2005, Fabio Ghibaudo, classe 2004 e Luca Freccero, 2003.

Sono questi i neo acquisti del Quiliano&Valleggia che così prosegue la linea verde già portata avanti da tempo dalla società e dal mister Enrico "Chicco" Ferraro.

Nella rosa per la Promozione quindi saranno presenti in arrivo dalla juniores nazionale del Vado, il portiere Simone Ghizzardi, il difensore Francesco Cestelli e Alessandro Basso, esterno basso o a centrocampo (anche ex Entella); Fabio Ghibaudo, difensore-centrocampista, la scorsa stagione al Bragno; il centrocampista Luca Freccero dalla Carcarese.

Due i colpi, in attacco e a centrocampo, che sarebbero in dirittura d'arrivo e sui quali sta lavorando il direttore sportivo quilianese.

"Abbiamo lavorato tantissimo sui giovani, ne abbiamo presi di buonissima qualità che vanno a completare l'assetto dell'anno scorso per dare anche un ricambio generazionale. Tutto ciò fa parte del nostro progetto che ci ha portato a vincere il campionato, ora vogliamo salvarci il prima possibile e fare l'anno successivo un passetto ulteriore".

Rimarranno in biancorosso anche per la prossima stagione, dopo i primi 12 confermati; Arvi Meta, Nicolò D'amico, Andrea Canale, Filippo Saino, Geordie Murialdo e Daniel Buffo.