Calcio. Il Ceriale annuncia i quadri tecnici per la stagione 2023-24

Il Ceriale Progetto Calcio, in occasione della stagione sportiva prossima ventura, comunica la composizione dello staff tecnico della Prima Squadra.

Ad affiancare Davide Brignoli come allenatore in seconda sarà Federico Fazio, profilo giovane e motivato che nel frattempo vivrà di pari passo l’annata con i suoi Allievi Under 16. Alessandro Falletti, invece, continuerà a svolgere la sua mansione di match analyst che, con i tempi che corrono, risulta sempre più importante. Non poteva mancare poi la figura di Amerigo Bianchetti come preparatore dei portieri, una vera e propria pietra miliare della nostra società. Punto di riferimento del progetto tecnico resta il direttore sportivo Pietro Sansalone.

Alla lista dello staff medico composto da Giulio Giraldi e Paolo Ravano si aggiunge il nome di Jacopo Fornaroli. Specializzato in terapia manuale, dal 2013 titolare del suo studio privato, Fornaroli ha già collezionato diverse presenze all’interno del mondo del calcio dilettantistico: Andora, Pietra Ligure e Albenga fino alla passata stagione.

Infine la società è lieta di annunciare un’altra aggiunta che darà una maggiore professionalità al lavoro settimanale della squadra. Quest’anno ci sarà Davide Carofiglio in qualità di preparatore atletico, figura fondamentale per mantenere sempre in forma il gruppo durante la stagione. Istruttore motorio CONI, titolare di un centro di preparazione atletico motoria, seguendo vari giocatori professionisti e dilettanti, Carofiglio conosce bene l’ambiente calcistico essendo stato anche allenatore in possesso del patentino UEFA B.

La società tutta augura all’intero staff un proficuo lavoro con la speranza di vivere assieme tante soddisfazioni.