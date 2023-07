Sta iniziando a prendere forma il pacchetto difensivo dell'Albenga.

Ieri è stato infatti annunciato l'ingaggio di Gabriele Boloca, mentre a breve dovrebbe essere ratificato anche l'arrivo di Andrea Venneri, negli ultimi due campionati all'Asti.

Il centrale non rappresenta certo un nome nuovo per il calcio savonese, dopo aver vestito per diverse stagioni le maglie del Vado e del Savona.

L'operazione è in dirittura d'arrivo, si attende solo l'ufficialità dagli uffici dell'Annibale Riva