Pallanuoto. Settebello in finale di World Cup. Gol di Bruni e rigore parato da Nicosia nel 15-12 agli Stati Uniti

E' stato un Settebello sfavillante quello sceso in acqua stanotte contro i padroni di casa degli Stati Uniti nella semifinale della World Cup.

Il team diretto dal CT Campagna si è infatti imposto 15-12, al termine di una partita disputata su ritmi altissimi e che ha divertito il pubblico di Los Angeles.

I buoni segnali arrivati contro la Romania nei quarti (20-2), hanno quindi trovato conferma di fronte a un avversario sicuramente di livello qualitativo superiore.

Ottime notizie sono arrivate anche dagli alfieri della Rari Nantes Savona, con la rete realizzata da Lorenzo Bruni e il rigore parato da Gianmarco Nicosia (in acqua anche il neoacquisto Vavic).

"Siamo stati bravissimi a non disunirci - ha raccontato il portierone biancorosso - quando ci siamo trovati sotto di due gol. Abbiamo recuperato immediatamente e da quel momento si è visto un Settebello perfetto".

Soddisfatto anche il C.T. Sandro Campagna: "Abbiamo disputato una grandissima partita giocata da entrambe le squadre a ritmi molto elevati. Ci prendiamo quest'ennesima finale e la qualificazione ai Mondiali di Doha. Domani sarà un bellissimo match contro la Spagna una delle nostre rivali storiche".

Stanotte alle 4, ora italiana, la finalissima contro la Spagna.

Italia-USA 15-12



Italia: Del Lungo , Di Fulvio 1, Velotto , Marziali 1, Fondelli 3, Cannella 2, Renzuto Iodice , Echenique , Presciutti 1, Bruni 1, Di Somma 5 (1 rig.), Dolce 1, Nicosia. All. Campagna



USA: Weinberg , Hooper , Vavic , Gruwell , Daube 4, Cupido , Hallock 1, Woodhead, Bowen 4 (1 rig.), W. Dood , R. Dood 2, Irving 1, Holland . All. Udovicic

Arbitri: Ivanovski (Mne), Dykman (Can)

Note: parziali 3-3, 3-3, 6-3, 3-3. Usciti per limite di falli Fondelli (I) a 4'00 del terzo tempo e Cupido (U) a 3'33, Cannella (I) ed Irving a 6'00 (U) del quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 6/12 + un rigore e Usa 5/14 + 2 rigori. In porta Del Lungo (I) e Weinberg (U). Nicosia (I) subentra a Del Lungo a 3'00 del terzo tempo. Nicosia (I) para un rigore a Bowen a 5'00 del quarto tempo. In tribuna Damonte, Iocchi Gratta e Alesiani.

Spettatori 800 circa