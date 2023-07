Calcio, Arbitri. Fanciullacci, Isnardi, Romeo ed Ermini promossi in Can D. Riccardo Villa diventa osservatore nella Commissione Professionisti

Osservare le ultime designazioni stagionali è sempre il modo migliore per percepire quali arbitri del Comitato Ligure Ligure hanno l'effettiva possibilità di essere promossi in Can D.

Al netto delle singole partite, però, il rendimento di Andrea Fanciullacci e di Francesco Isnardi è stato sicuramente di buon livello per tutto l'arco della stagione, sia riguardo le scelte tecniche ma anche per l'autorevolezza all'interno del rettangolo verde.

I due fischietti della sezione di Savona e di Albenga avranno quindi modo di confrontarsi con il massimo campionato dilettantistico nazionale; con loro, dalla sezione di Genova, ci saranno anche Mattia Romeo e Anton Giulio Ermini.

Sul fronte assistenti è arrivato il salto anche per Simone Colella (Imperia), Matthias Crisafulli (Imperia), Dario Roscelli (Chiavari), Davide Salinelli (Genova) e Viktor Trajanovski (Novi Ligure).

Nel mondo del Calcio a 5, invece, Matteo Maiore ed Enrico Ricci della sezione di Genova raggiungono la Can 5.

Tornando alla sezione di Albenga, ottime notizie per Riccardo Villa, promosso nella Commissione Osservatori Arbitrali Professionisti.

Raggiungono invece la Commissione Dilettanti Raffaele di Salvatore (Sezione di Genova), insieme a Massimiliano Magri e Federica Sibilla (Sezione di Imperia).