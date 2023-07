Calcio. Imperia. Ufficializzato il tandem dirigenziale Bencardino - Riolfo

La nota nerazzurra:

La SSD Imperia Calcio comunica di aver affidato per la stagione 2023-24 l'incarico di Direttore Generale al Sig.re Alfredo Bencardino.

Per Alfredo è un ritorno a casa, visto che in passato è stato più volte protagonista con i nostri colori come giocatore, allenatore e dirigente.

La Società inoltre si avvarrà della consulenza di Giancarlo Riolfo patentato allenatore UEFA Pro e direttore sportivo professionista.

Seguirà conferenza stampa di presentazione a data da destinarsi, la società dà un caloroso bentornato e augura buon lavoro per la stagione sportiva alle porte.