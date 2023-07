Calcio, Tornei Estivi. I riflettori si spostano al "Raimondo" con "Campioni di una Notte" e "Cisano dal dischetto"

Domenica prossima è in programma la finale del Trofeo Città di Albenga , ma il mese di luglio avrà ancora due appuntamenti assolutamente da non perdere nella cornice di Cisano.

Il "Raimondo", col fascino indelebile dell'erba naturale, ospiterà infatti sabato 29 luglio "Campioni di una Notte" , il tradizionale torneo di calcio a 5 che prenderà il via alle prime luci del tramonto e terminerà all'alba della mattinata seguente.

"Siamo contenti - spiegano gli organizzatori Emanuele Scorsone, Matteo Conforti e Loris Giunta - di poter dare il via a questa nuova collaborazione con il Cisano.

Avere un impianto così importante, in erba naturale, rappresenta per noi una nuova sfida, ma che insieme siamo pronti a raccogliere con entusiasmo.

Per il pubblico non mancheranno musica e intrattenimento, oltre alla zona cucina e bar aperta per tutta la notte